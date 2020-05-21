Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках.

Об этом сообщили в Офисе президента.

— Президент подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №590-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года, — говорится в сообщении ОП.

Документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков.

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Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка.

Также в нем заложен механизм возможного участия государства в выведении банка с рынка.

— Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов, — говорится в записке к закону.

Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций.

На сайте Верховной Рады информации о подписании закона по состоянию на 18.45 нет.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о банках 13 мая. За проголосовало 270 народных депутатов.

Закон запрещает возвращение национализированных банков, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о неплатежеспособности.