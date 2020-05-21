Президент України Володимир Зеленський підписав закон про банки.

Про це повідомили в Офісі президента.

– Президент підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності №590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року, – йдеться у повідомленні ОП.

Документ передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків.

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Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується.

Також у ньому закладений механізм можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

– Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів, – йдеться у записці до закону.

Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій.

На сайті Верховної Ради інформації про підписання закону станом на 18.45 немає.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про банки 13 травня. За проголосувало 270 народних депутатів.

Закон забороняє повернення націоналізованих банків, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про неплатоспроможність.