23 мая комиссия ТЭБ и ЧС позволит запуск метро — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что метрополитен заработает с 25 мая.

В столице все готово к запуску метро, заявил он в комментарии Фактам ICTV.

— По всем показателям, которые были выдвинуты министерством здравоохранения, цифры заболеваемости в Киеве не превышают нормы. Завтра у нас будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая примет решение и метрополитен будет запущен 25 мая, — заявил Кличко.

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Метрополитен за время карантина получил убытки в 600 млн грн, Сейчас в подземке делают нужные ремонты и профилактику.

— Запрет на передвижение общественным транспортом без масок будет действовать. Чтобы транспорт не был переполнен, мы на линии общественного траспорта и метро выведем максимальное количество, — добавил Кличко.

Вспышка коронавируса в Дарницком детском интернате едва не похоронил надежды на смягчение карантина.

— Но случай сейчас локализован. Прошла уже неделя времени и все в порядке, — обьяснил мэр.

Детские сады начнут свою работу с 1 июня.

Как писали Факты ICTV, если позволит Кабмин, наземный транспорт Киева может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00.

Перед этим Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столицы начать второй этап послаблений, поскольку за последние 6 дней заболеваемость была в пределах определенной Кабмином нормы.