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Факты / Украина / Общество

Транспорт в Киеве будет возить пассажиров по количеству посадочных мест — КГГА

Маршрутки в Киеве будут возить киевлян по количеству мест. Стоячих пассажиров не будет.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

— Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой, — отметил он.

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Ограничить количество пассажиров в метрополитене невозможно.

— Городские власти просят людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости, — говорит он.

Как писали Факты ICTV, если позволит Кабмин, наземный транспорт Киева может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00.

Источник: КГГА

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