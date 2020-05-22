23 травня комісія ТЕБ і НС дозволить запуск метро – Кличко

Спалах коронавірусу у Дарницькому дитячому інтернаті ледь не поховав надії на пом’якшення карантину.

– Але випадок зараз локалізований. Пройшов вже тиждень часу і все гаразд, – пояснив міський голова.

Дитячі садки почнуть свою роботу з 1 червня.

Як писали Факти ICTV, якщо дозволить Кабмін, наземний транспорт Києва може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00.

Міський голова звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати другий етап послаблень, оскільки за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної Кабміном норми.