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Факти / Україна / Суспільство

23 травня комісія ТЕБ і НС дозволить запуск метро – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко впевнений, що метрополітен запрацює з 25 травня.

У столиці все готове до запуску метро, заявив він у коментарі Фактам ICTV.

– По всім показникам, які були висунуті міністерством охорони здоров’я, цифри захворюваності у Києві не перевищують норми. 23 травня у нас буде засідання комісії ТЕБ та НС, яка прийме рішення і метрополітен буде запущений 25 травня, – заявив Кличко.

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Метрополітен за час карантину отримав збитки в 600 млн грн, Нині у підземці роблять потрібні ремонти і профілактику.

– Заборона на пересування громадським транспортом без масок діятиме. Щоб транспорт не був переповнений, ми на лінії громадського траспорту і метро виведемо максимальну кількість, – додав Кличко.

Спалах коронавірусу у Дарницькому дитячому інтернаті ледь не поховав надії на пом’якшення карантину.

– Але випадок зараз локалізований. Пройшов вже тиждень часу і все гаразд, – пояснив міський голова.

Дитячі садки почнуть свою роботу з 1 червня.

Як писали Факти ICTV, якщо дозволить Кабмін, наземний транспорт Києва може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00.

Міський голова звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати другий етап послаблень, оскільки за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної Кабміном норми.

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