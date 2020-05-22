Если разрешит Кабмин, наземный транспорт Киева может возобновить работу в обычном режиме уже 23 мая с 12.00.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

— В связи с тем, что завтра выходной, наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу с 12.00, — подчеркнул он.

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Перед этим Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице начать второй этап послаблений, поскольку за последние 6 дней заболеваемость была в пределах опреденной Кабмином нормы.

Перед этим в Минздраве заявили, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Однако, по словам Кличко, из трех критериев столица не соответствует только одному — количеству больных на 100 тыс. населения. Норма — 12 больных, а в Киеве за последнюю неделю 15 больных на 100 тыс.