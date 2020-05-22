Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина подает доказательства в Арбитраж ООН

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на брифинге 22 мая подписал Меморандум по делу о захвате РФ украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Этот документ будет передан на рассмотрение Арбитражного трибунала ООН по морскому праву.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в этом документе собраны не только факты и доказательства нарушения Россией норм международного права, но и изложены юридические предложения по возмещению материального и морального вреда за содержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме 24 моряков и в течение 11 месяцев — трех военных кораблей.

— Мы стремимся установить справедливость в деле о незаконном содержании наших моряков и судов, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года. Мы будем добиваться этой цели всеми доступными средствами, одним из которых является Арбитражный трибунал, — подчеркнул дипломат.

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Эти материалы должны приобщить к делу, которое МИД начал еще в 2019 году.

Енин в свою очередь как агент Украины в этом деле отметил, что у России будет три месяца на возражения относительно юрисдикции дела, а решение по нему будет принято, ориентировочно, в 2022-2023 годах.

Напомним, Россия в ноябре 2018 года захватила три украинских корабля в Керченском проливе. Через год Украине вернули захваченные Яны Капу, Бердянск и Никополь, но без вооружения и оборудования общей стоимостью $2,3 млн.

А в сентябре 2019 года моряки вернулись в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.