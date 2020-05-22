Заступник міністра закордонних Євген Єнін на брифінгу 22 травня підписав Меморандум у справі про захоплення РФ українських моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року. Це документ буде передано на розгляд Арбітражного трибуналу ООН з морського права.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, у цьому документі зібрані не лише факти та докази порушення Росією норм міжнародного права, а й викладені юридичні пропозиції щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди за утримання протягом 9 місяців в російській в’язниці 24 моряків та протягом 11 місяців – трьох військових кораблів.

– Ми прагнемо встановлення справедливості у справі щодо незаконного утримання наших моряків і суден, які були захоплені Росією у листопаді 2018 року. Ми будемо добиватися цієї мети всіма доступними засобами, одним із яких є Арбітражний трибунал, – наголосив дипломат.

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Ці матеріали мають долучити до справи, яку МЗС започаткувало ще 2019 року.

Єнін у свою чергу як агент України в цій справі наголосив, що у Росії буде три місяці на висловлення заперечень щодо юрисдикції справі, а рішення в ній буде ухвалено, орієнтовно, у 2022-2023 роках.

Нагадаємо, Росія у листопаді 2018 року захопила три українських кораблі у Керченській протоці. Через рік Україні повернули захоплені Яни Капу, Бердянськ і Нікополь, але без озброєння та устаткування загальною вартістю $2,3 млн

А у вересні 2019 року моряки повернулися в Україну в рамках обміну утримуваними особами.