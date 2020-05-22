Разрешить Киеву начать второй этап послаблений карантина, но только тех, которые критически необходимы городу и бизнесу. С такой просьбой обратился мэр Киева Виталий Кличко к Кабмину во время брифинга.

Среди них он назвал такие послабления:

с 23 мая восстановить работу наземного общественного транспорта и магазинов площадью до 1 тыс. кв. м;

не открывать пока детские и спортивные площадки;

метро открыть с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс.

— В связи с тем, что завтра выходной, наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу с 12.00, — подчеркнул Кличко.

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Он сказал, что ждет реакции правительства, а завтра проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение с учетом недельной динамики заболеваемости на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 22 мая в Киеве зафиксировано 2 522 случая коронавируса. Это на 47 больше по сравнению с предыдущим днем. За сутки умер один человек и 23 выздоровели.