По состоянию на 22 мая в Киеве зафиксировано 2 522 случая коронавируса. Это на 47 больше по сравнению с предыдущим днем.

В то же время динамика положительная, поскольку днем ранее было 65 новых больных Covid-19.

— Среди новых больных — 9 медиков, умер за сутки один человек, в целом 58 летальных случаев, — сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

Он также уточнил, что среди новых больных: 22 женщины от 19 до 86 лет и 23 мужчины от 19 до 76 лет, а также двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

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По его словам, растет количество больных пневмонией — за последнюю неделю госпитализировали 167 человек с таким диагнозом. Сейчас в больницах находятся 307 больных пневмонией.

Есть и хорошие новости — выздоровели за день 23 киевлян, а в целом преодолели болезнь уже 338 жителей столицы.

В целом в Украине количество больных коронавирусом за сутки возросло на 442 — до 20 148. Из них — 588 умерли и 6 585 уже выздоровели.