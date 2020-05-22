Дозволити Києву розпочати другий етап послаблень карантину, але лише тих, які критично необхідні місту та бізнесу. З таким проханням звернувся мер Києва Віталій Кличко до Кабміну під час брифінгу.

Серед них він назвав такі послаблення:

з 23 травня відновити роботу наземного громадського транспорту та магазинів площею до 1 тис. кв. м;

не відкривати поки дитячі та спортивні майданчики;

метро відкрити з 25 травня, бо в місті транспортний колапс.

– У зв’язку з тим, що завтра вихідний, наземний громадський транспорт в звичайному режимі може розпочати роботу з 12.00, – наголосив Кличко.

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Він сказав, що чекає на реакцію уряду, а завтра проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення з урахуванням тижневої динаміки захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 22 травня у Києві зафіксовано 2 522 випадки коронавірусу. Це на 47 більше у порівнянні з попереднім днем. За добу померла одна людина та 23 одужали.