PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кличко просить уряд дозволити Києву розпочати другий етап послаблення карантину

Дозволити Києву розпочати другий етап послаблень карантину, але лише тих, які критично необхідні місту та бізнесу. З таким проханням звернувся мер Києва Віталій Кличко до Кабміну під час брифінгу.

Серед них він назвав такі послаблення:

  • з 23 травня відновити роботу наземного громадського транспорту та магазинів площею до 1 тис. кв. м;
  • не відкривати поки дитячі та спортивні майданчики;
  • метро відкрити з 25 травня, бо в місті транспортний колапс.

– У зв’язку з тим, що завтра вихідний, наземний громадський транспорт в звичайному режимі може розпочати роботу з 12.00, – наголосив Кличко.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами

Він сказав, що чекає на реакцію уряду, а завтра проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення з урахуванням тижневої динаміки захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 22 травня у Києві зафіксовано 2 522 випадки коронавірусу. Це на 47 більше у порівнянні з попереднім днем. За добу померла одна людина та 23 одужали.

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх