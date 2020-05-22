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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На что Украина потратит деньги МВФ — Зеленский сделал заявление

Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by сроком на 18 месяцев и в объеме $5 млрд.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

— Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, — отметил Зеленский.

Читайте: Украина предварительно договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на $5 млрд

Президент Украины попросил МВФ и в дальнейшем оказывать Украине финансовую помощь.

Напомним, ранее глава НБУ объяснил, на что Украина потратит транш от МВФ. Деньги направят на покрытие дефицита в госбюджете.

Источник: Офис президента

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