Україна та МВФ домовилися про нову програму stand-by строком на 18 місяців та обсягом $5 млрд.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

– Усі передумови для початку практичної роботи за програмою МВФ виконані, гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу і підтримки бюджету, – зазначив Зеленський.

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Президент України попросив МВФ і надалі надавати Україні фінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше глава НБУ пояснив, на що Україна витратить транш від МВФ. Гроші спрямують на покриття дефіциту в держбюджеті.