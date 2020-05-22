Петра Порошенка викликають у ДБР через справу про контрабанду цінних картин

Екс-президента України, нардепа від ЄС Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань як свідка, аби отримати його свідчення у справі про незаконне переміщення через митницю цінних картин.

Політик має з’явитися на допит об 11.00 26 травня.

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– Вас викликано до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка об 11.00 26 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, – зазначили у прес-службі ДБР.

Раніше Факти ICTV писали, що проти Петра Порошенка порушили п’ять справ за призначення суддів Верховного суду. Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що кримінальне провадження є спробою дискредитувати Верховний суд як інституцію і встановити над ним контроль.