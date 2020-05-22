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Факти / Україна

Порошенка викликають у ДБР через справу про контрабанду цінних картин

Екс-президента України, нардепа від ЄС Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань як свідка, аби отримати його свідчення у справі про незаконне переміщення через митницю цінних картин.

Політик має з’явитися на допит об 11.00 26 травня.

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– Вас викликано до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка об 11.00 26 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників, – зазначили у прес-службі ДБР.

Петра Порошенка викликають у ДБР через справу про контрабанду цінних картин

Раніше Факти ICTV писали, що проти Петра Порошенка порушили п’ять справ за призначення суддів Верховного суду. Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що кримінальне провадження є спробою дискредитувати Верховний суд як інституцію і встановити над ним контроль.

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