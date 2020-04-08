Против Порошенко возбудили пять дел за назначение судей Верховного суда

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 апреля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании двух указов президента в 2017 и 2019 годах О назначении судей Верховного суда, сообщает Офис генпрокурора.

— Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины О судоустройстве и статусе судей, указанным в них.

К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины.

Также в обращении работники Верховного суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ, — сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В Офисе информируют, что указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указывается имя и фамилия Петра Порошенко, но в 2017 году главой государства был он.

Реакция Порошенко

Уголовное производство является попыткой дискредитировать Верховный суд как институцию и установить над ним контроль, заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Он также выразил уверенность, что начатое производство является продолжением политических преследований, которые происходили в последние несколько месяцев.

— Это все одна и та же история. Именно это решение — это попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки генпрокурора Рябошапки, — напомнил Новиков.

Другой адвокат Порошенко Игорь Головань в свою очередь подчеркнул, что производство Венедиктовой является абсурдом с юридической точки зрения, а статьи, на которые она ссылается, подследствены не Государственному бюро расследований (ГБР), а исключительно Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

Напомним, в марте пятый президент Украины Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.