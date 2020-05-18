Дело Януковича: суд вызывает на допрос Порошенко и Яценюка

По ходатайству защиты Виктора Януковича Апелляционный суд Киева, который рассматривает апелляционную жалобу президента-беглеца, решил допросить по делу о потере Крыма пятого президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он объяснил решение неполным допросом в суде первой инстанции.

По его словам, заседание, на котором планируют допросить Порошенко и Яценюка, назначено на 11.00 15 июня 2020 года.

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Напомним, в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам по статье государственная измена.

А 12 мая 2020 года Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Источник: Виталий Сердюк