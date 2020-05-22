Ослабление карантина в Киеве 22 мая: 2 этап

В Киеве ослабили карантин и позволили восстановить работу среднего бизнеса.

С 22 мая в столице заработают:

промышленные рынки;

магазины площадью до 1000 м²;

наземный общественный транспорт;

спортзалы и фитнес-центры (закрытыми остаются бассейны).

Однако стоит помнить, что карантин продлен до 22 июня, поэтому украинцы все еще обязаны носить средства индивидуальной защиты — перчатки и маски. Также нужно соблюдать социальную дистанцию и избегать телесных контактов.

Все заведения, чью работу возобновили, должны измерять посетителям температуру и обеспечить для работников и клиентов антисептики и санитайзеры.

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Также в Киеве с 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт, который будет функционировать без пропускной системы.

Одновременно в одном транспорте могут находиться то числа людей, на которое рассчитаны места для сидения плюс еще 10 человек. Полностью работу в обычном режиме возобновят автобусы, троллейбусы и трамваи.

Все пассажиры обязаны носить маски. Это касается и водителей, и контроллеров. Людей без масок не будут пускать в салон транспорта.

Дважды в день специалисты будут проводить полную дезинфекцию салонов.

25 мая возобновит работу Киевский метрополитен.

С 1 июня в столице начнут работать:

детские сады и школы для выпускников, которые будут сдавать ВНО;

учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов)

откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

Однако в Киевской области пока не будут смягчать карантине, так как количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тыс. населения превышает допустимую нормы.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.