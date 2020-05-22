Послаблення карантину в Києві 22 травня: 2 етап

У Києві послабили карантин та дозволили відновити роботу середнього бізнесу.

З 22 травня у столиці запрацюють:

промислові ринки;

магазини площею до 1 000 м²;

наземний громадський транспорт;

спортзали та фітнес-центри (закритими залишаються басейни).

Однак варто пам’ятати, що карантин продовжений до 22 червня, тому українці все ще зобов’язані носити засоби індивідуального захисту – рукавички та маски. Також потрібно дотримуватися соціальної дистанції та уникати тілесних контактів.

Усі заклади, чию роботу відновили, повинні вимірювати відвідувачам температуру та забезпечити для працівників і клієнтів антисептики і санітайзери.

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Також у Києві з 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт, який функціонуватиме без пропускної системи.

Одночасно в одному транспорті можуть перебувати та кількості людей, на яку розраховані місця для сидіння плюс ще 10 осіб. Повністю роботу у звичному режимі відновлять автобуси, тролейбуси та трамваї.

Усі пасажири зобов’язані носити маски. Це саме стосується і водіїв, і контролерів. Людей без масок не пускатимуть у транспорт.

Двічі на день фахівці проводитимуть повну дезінфекцію салонів.

25 травня відновить роботу Київський метрополітен.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

дитячі садочки та школи для випускників, що складатимуть ЗНО;

заклади професійно-технічної і вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);

відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Однак у Київській області наразі не будуть пом’якшувати карантин, оскільки кількість випадків захворювання на кронавірус на 100 тис. населення перевищує допустиму норму.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.