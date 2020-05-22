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Факты / Украина / Политика

Скандал с бизнесом Баканова в Испании — реакция СБУ на расследование

Иван Баканов занимался бизнесом до его назначения главой СБУ Украины.

Испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, которую он, по данным журналистского расследования, возглавляет, прекратила свою деятельность еще в 2019 году.

— Следуя требованиям закона, Иван Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность, — заявили в пресс-центре СБУ.

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По словам представителей пресс-центра, информация о закрытии компании в 2019 году есть в открытом доступе.

Напомним, ранее мы публиковали биографию главы СБУ Ивана Баканова, а также рассказывали, чем он занимался до получения должности.

Источник: Интерфакс-Украина

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