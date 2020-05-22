Иван Баканов занимался бизнесом до его назначения главой СБУ Украины.

Испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, которую он, по данным журналистского расследования, возглавляет, прекратила свою деятельность еще в 2019 году.

— Следуя требованиям закона, Иван Баканов не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность, — заявили в пресс-центре СБУ.

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По словам представителей пресс-центра, информация о закрытии компании в 2019 году есть в открытом доступе.

Напомним, ранее мы публиковали биографию главы СБУ Ивана Баканова, а также рассказывали, чем он занимался до получения должности.