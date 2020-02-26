Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов является одним из кандидатов на должность премьер-министра страны.

По мнению политического эксперта Виктора Тарана, решение по отставке правительства уже принято и через две недели его поменяют и переформатируют.

Иван Баканов – бизнесмен, глава партии Слуга народа, глава избирательного штаба Владимира Зеленского. Один из основателей, руководитель и юрист Квартала 95.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве.

С 25 января 2013 – руководитель ООО Квартал 95, а с 27 декабря 2013 – руководитель ООО Студия Квартал-95.

В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов – глава предвыборного штаба Владимира Зеленского.

22 мая был назначен первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Женат на Оксане Лазаренко, супруги воспитывают сына.

Декларацию Баканова засекретили, ссылаясь на 521 статью закона О предупреждении коррупции, которая предусматривает “особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность”.

К слову, еще одним кандидатом на должность премьер-министра является бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.