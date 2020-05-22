Іван Баканов займався бізнесом до його призначення главою СБУ України.

Іспанська компанія Nueva tierra verde sociedad limitada, яку він, за даними журналістського розслідування, очолює, припинила свою діяльність ще у 2019 році.

– Дотримуючись вимог закону, Іван Баканов не займається жодною комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду, – заявили в прес-центрі СБУ.

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За словами представників прес-центру, інформація про закриття компанії у 2019 році є у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше ми публікували біографію очільника СБУ Івана Баканова, а також розповідали, чим він займався до отримання посади.