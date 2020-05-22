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Факти / Україна / Політика

Скандал з бізнесом Баканова в Іспанії – реакція СБУ на розслідування

Іван Баканов займався бізнесом до його призначення главою СБУ України.

Іспанська компанія Nueva tierra verde sociedad limitada, яку він, за даними журналістського розслідування, очолює, припинила свою діяльність ще у 2019 році.

– Дотримуючись вимог закону, Іван Баканов не займається жодною комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду, – заявили в прес-центрі СБУ.

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За словами представників прес-центру, інформація про закриття компанії у 2019 році є у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше ми публікували біографію очільника СБУ Івана Баканова, а також розповідали, чим він займався до отримання посади.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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