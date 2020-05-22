Якщо дозволить Кабмін, наземний транспорт Києва може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

– У зв’язку з тим, що завтра вихідний, наземний громадський транспорт в звичайному режимі може розпочати роботу з 12.00, – наголосив він.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами

Перед цим Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати другий етап послаблень, оскільки за останні 6 днів захворюваність була в межах визначеної Кабміном норми.

Перед цим у МОЗ заявили, що Київ та ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень. Водночас, за словами Кличка, з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному – кількості хворих на 100 тис. населення. Норма – 12 хворих, а у Києві за останній тиждень 15 хворих на 100 тис.