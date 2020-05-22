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Факти / Україна / Суспільство

Транспорт у Києві возитиме пасажирів по кількості посадочних місць – КМДА

Маршрутки в Києві будуть возити киян за кількістю місць. Стоячих пасажирів не буде.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

– Це верхня планка. Спробуємо робити з меншим завантаженням, – зазначив він.

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Обмежити кількість пасажирів у метрополітені неможливо.

– Міська влада проситиме людей з групи ризику, зокрема людей похилого, залишатися вдома і не користуватися транспортом без крайньої необхідності, – заявив він.

Як писали Факти ICTV, якщо дозволить Кабмін, наземний транспорт Києва може відновити роботу у звичному режимі вже 23 травня з 12.00.

Джерело: КМДА

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