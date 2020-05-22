Станом на 22 травня у Києві зафіксовано 2 522 випадки коронавірусу. Це на 47 більше у порівнянні з попереднім днем.

Водночас динаміка позитивна, адже днем раніше було 65 нових хворих на Covid-19.

– Серед нових хворих – 9 медиків, померла за добу одна людина, загалом 58 летальних випадків, – повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу.

Він також уточнив, що серед нових хворих 22 жінки від 19 до 86 років та 23 чоловіки від 19 до 76 років, а також двоє хлопчиків, яким 9 та 10 років.

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Загалом в Україні кількість хворих на коронавірус за добу зросла на 442 – до 20 148. З них – 588 померли та 6 585 вже одужали.