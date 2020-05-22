Киевская область пока не будет ослаблять карантин, так как количество подтвержденных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения превышает допустимую норму.

В областной администрации отметили, что решение о карантинных мерах будут принимать с учетом эпидемической ситуации.

В регионе должны быть в норме три показателя:

общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12 человек;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения менее 50%;

среднее количество ПЦР-тестов — более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Читайте: Ослабление карантина в Киеве: что откроют 22 мая

Поскольку с первым показателем в области проблемы, ослабление поставили на паузу.

По состоянию на 9.00 22 мая в Киевской области подтверждено 1 344 случая инфицирования. По состоянию на 1 декабря 2019 на Киевщине проживало 1,8 человек, такие данные озвучили в главном управлении статистики в области.

Напомним, правительство продлило карантин до 22 июня. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Киевская ОГА