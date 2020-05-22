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Факти / Україна / Суспільство

У Київській області не послабили карантин

Київська область поки не послаблюватиме карантин, бо кількість підтверджених випадків Covid-19 на 100 тис. населення перевищує допустиму норму.

В обласній адміністрації зазначили, що рішення про карантинні заходи ухвалюватимуть з урахуванням епідемічної ситуації.

У регіоні повинні бути в нормі три показники:

  • загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше ніж 12 осіб;
  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я менше ніж 50%;
  • середня кількість ПЛР-тестувань – понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Читайте: Послаблення карантину в Києві: що відкриють 22 травня

Оскільки з першим показником в області проблеми, тому послаблення поставили на паузу.

Станом на 09.00 22 травня в Київській області підтверджено 1 344 випадки інфікування. Станом на 1 грудня 2019 року на Київщині мешкало 1,8 млн осіб, такі дані озвучили в головному управлінні статистики в області.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 червня. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Київська ОДА

Фото: Dreamstime

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