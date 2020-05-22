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Факти / Україна / Суспільство

В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тис.

Станом на 22 травня в Україні 20 148 людей заразилися коронавірусом. За добу зафіксували 442 нових випадки. Зокрема, за останню добу коронавірус виявили у 29 дітей, 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам.

Крім того, за добу в Україні від Covid-19 померли 9 людей, а 358 – одужали.

Загалом від коронавірусної інфекції в Україні померли 588 людей.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

З моменту, коли в Україні зафіксували перший випадок Covid-19, 13 816 людей лікували амбулаторно, тобто вдома, а от 6 332 пацієнтам знадобилася госпіталізація. У лікарнях перебували 248 дітей та 717 медичних працівників.

256 пацієнтів, які перебували на госпіталізації, довелося підключати до апаратів ШВЛ, зокрема одну дитину та 22 медика.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Де найбільше випадків зафіксували за останню добу:

  1. Львівська область – 65;
  2. Чернівецька область – 63;
  3. місто Київ – 47.

Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Скільки людей захворіли на Covid-19 в регіонах:

  • У Вінницькій області – 824 (441 одужав);
  • У Волинській області – 740 (177 одужали);
  • У Дніпропетровській області – 859 (176);
  • У Донецькій області – 141 (57);
  • У Житомирській області – 607 (273);
  • У Закарпатській області – 1 003 (255);
  • У Запорізькій області – 401 (221);
  • В Івано-Франківській області – 1 268 (596);
  • У Кіровоградській області – 460 (344);
  • У Києві – 2 522 (338);
  • У Київській області – 1 344 (262);
  • У Львівській області – 1 240 (250);
  • У Луганській області – 43 (33);
  • У Миколаївській області – 277 (109);
  • В Одеській області – 814 (106);
  • У Полтавській області – 266 (218);
  • У Рівненській області – 1 323 (453);
  • У Сумській області – 166 (106);
  • У Тернопільській області – 1 105 (720);
  • У Харківській області – 866 (208);
  • У Херсонській області –  173 (133);
  • У Хмельницькій області – 299 (89);
  • У Чернівецькій області – 383 (227);
  • У Черкаській області – 2 905 (752);
  • У Чернігівській області – 119 (41).

П’ять міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції:

  • В Івано-Франківську – 37,97%;
  • У Чернівцях – 35,15%;
  • У Києві – 34,48%;
  • У Львові – 32,45%;
  • В Ужгороді – 31,35%.

Нагадаємо, 21 травня в Україні було зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за добу.

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