Станом на 22 травня в Україні 20 148 людей заразилися коронавірусом. За добу зафіксували 442 нових випадки. Зокрема, за останню добу коронавірус виявили у 29 дітей, 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам.

Крім того, за добу в Україні від Covid-19 померли 9 людей, а 358 – одужали.

Загалом від коронавірусної інфекції в Україні померли 588 людей.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

З моменту, коли в Україні зафіксували перший випадок Covid-19, 13 816 людей лікували амбулаторно, тобто вдома, а от 6 332 пацієнтам знадобилася госпіталізація. У лікарнях перебували 248 дітей та 717 медичних працівників.

256 пацієнтів, які перебували на госпіталізації, довелося підключати до апаратів ШВЛ, зокрема одну дитину та 22 медика.

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Де найбільше випадків зафіксували за останню добу:

Львівська область – 65; Чернівецька область – 63; місто Київ – 47.

Скільки людей захворіли на Covid-19 в регіонах:

У Вінницькій області – 824 (441 одужав);

У Волинській області – 740 (177 одужали);

У Дніпропетровській області – 859 (176);

У Донецькій області – 141 (57);

У Житомирській області – 607 (273);

У Закарпатській області – 1 003 (255);

У Запорізькій області – 401 (221);

В Івано-Франківській області – 1 268 (596);

У Кіровоградській області – 460 (344);

У Києві – 2 522 (338);

У Київській області – 1 344 (262);

У Львівській області – 1 240 (250);

У Луганській області – 43 (33);

У Миколаївській області – 277 (109);

В Одеській області – 814 (106);

У Полтавській області – 266 (218);

У Рівненській області – 1 323 (453);

У Сумській області – 166 (106);

У Тернопільській області – 1 105 (720);

У Харківській області – 866 (208);

У Херсонській області – 173 (133);

У Хмельницькій області – 299 (89);

У Чернівецькій області – 383 (227);

У Черкаській області – 2 905 (752);

У Чернігівській області – 119 (41).

П’ять міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції:

В Івано-Франківську – 37,97%;

У Чернівцях – 35,15%;

У Києві – 34,48%;

У Львові – 32,45%;

В Ужгороді – 31,35%.

Нагадаємо, 21 травня в Україні було зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за добу.