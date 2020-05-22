Станом на 22 травня в Україні 20 148 людей заразилися коронавірусом. За добу зафіксували 442 нових випадки. Зокрема, за останню добу коронавірус виявили у 29 дітей, 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам.
Крім того, за добу в Україні від Covid-19 померли 9 людей, а 358 – одужали.
Загалом від коронавірусної інфекції в Україні померли 588 людей.
Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.
З моменту, коли в Україні зафіксували перший випадок Covid-19, 13 816 людей лікували амбулаторно, тобто вдома, а от 6 332 пацієнтам знадобилася госпіталізація. У лікарнях перебували 248 дітей та 717 медичних працівників.
256 пацієнтів, які перебували на госпіталізації, довелося підключати до апаратів ШВЛ, зокрема одну дитину та 22 медика.
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Де найбільше випадків зафіксували за останню добу:
- Львівська область – 65;
- Чернівецька область – 63;
- місто Київ – 47.
Скільки людей захворіли на Covid-19 в регіонах:
- У Вінницькій області – 824 (441 одужав);
- У Волинській області – 740 (177 одужали);
- У Дніпропетровській області – 859 (176);
- У Донецькій області – 141 (57);
- У Житомирській області – 607 (273);
- У Закарпатській області – 1 003 (255);
- У Запорізькій області – 401 (221);
- В Івано-Франківській області – 1 268 (596);
- У Кіровоградській області – 460 (344);
- У Києві – 2 522 (338);
- У Київській області – 1 344 (262);
- У Львівській області – 1 240 (250);
- У Луганській області – 43 (33);
- У Миколаївській області – 277 (109);
- В Одеській області – 814 (106);
- У Полтавській області – 266 (218);
- У Рівненській області – 1 323 (453);
- У Сумській області – 166 (106);
- У Тернопільській області – 1 105 (720);
- У Харківській області – 866 (208);
- У Херсонській області – 173 (133);
- У Хмельницькій області – 299 (89);
- У Чернівецькій області – 383 (227);
- У Черкаській області – 2 905 (752);
- У Чернігівській області – 119 (41).
П’ять міст України, де найкраще дотримуються самоізоляції:
- В Івано-Франківську – 37,97%;
- У Чернівцях – 35,15%;
- У Києві – 34,48%;
- У Львові – 32,45%;
- В Ужгороді – 31,35%.
Нагадаємо, 21 травня в Україні було зафіксовано 19 706 випадків інфікування коронавірусною хворобою, з яких 476 випадків виявили за добу.