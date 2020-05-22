PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Открытие 27 мая: ТРЦ Киева согласовали с Кличко предварительную дату

Торгово-развлекательные центры Киева откроются, вероятно, в среду, 27 мая. Такая договоренность достигнута во время встречи представителей Украинского совета торговых центров (УСТЦ) и мэра столицы Виталия Кличко.

В УСТЦ отмечают, что городская власть не имеет ничего против, конечно, при условии соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ.

Там также сообщили, что практически все торговые центры столицы на входе оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам

В то же время ранее в КГГА заявили, что в Киеве не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ, поскольку каждый торговый центр имеет разную степень готовности.

А в Минздраве заявили, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений, поэтому Кличко 22 мая обратился к Кабмину с просьбой разрешить столице начать этап, в частности — открыть метро с 25 мая.

Источник: УСТЦ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка