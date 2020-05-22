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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Відкриття 27 травня: ТРЦ Києва узгодили з Кличком попередню дату

Торгово-розважальні центри Києва відкриються, ймовірно, у середу, 27 травня. Такої домовленості досягли під час зустрічі представники Української ради торгових центрів (УРТЦ) та мер столиці Віталій Кличко.

В УРТЦ наголошують, що міська влада не має нічого проти, звісно, за умови  дотримання всіх санітарних рекомендацій і вимог для роботи ТРЦ.

Там також повідомили, що практично всі торгові центри столиці на вході оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, які дозволяють з легкістю контролювати перебування необхідної за нормами кількості людей.

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Водночас раніше в КМДА заявили, що у Києві не буде прив’язки до конкретної дати, коли саме відкриються всі ТРЦ, тому що кожний торговий центр має різний ступінь готовності.

А у МОЗ заявили, що Київ та ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень, тому Кличко 22 травня звернувся до Кабміну з проханням дозволити столиці почати цей етап, зокрема – відкрити метро з 25 травня.

Джерело: УРТЦ

Фото: Dreamstime

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