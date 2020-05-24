В МВД отчитались о 1290 украинцах, прибывших в аэропорт Борисполь специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки.

Украинцы вернулись самолетами из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Барбадоса и Нидерландов.

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В ведомстве отметили, на ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

Все граждане установили мобильное приложение Дій вдома и обязались находиться на самоизоляции. Однако один гражданин выразил желание пройти обсервацию.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 мая украинцы, которые принимали участие в 24-й Украинской антарктической экспедиции, вернулись домой. После 13-ти месяцев пребывания на станции Академик Вернадский они прилетели в Киев.