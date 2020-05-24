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Факти / Україна

В Україну повернулися 1 290 громадян на батьківщину спецрейсами

У МВС відзвітували про 1290 українців, які прибули в аеропорт Бориспіль спеціальними та чартерними авіарейсами минулої доби.

Українці повернулися літаками з Естонії, Німеччини, Хорватії, Сербії, Барбадоса та Нідерландів.

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У відомстві зазначили, напогіршення стану здоров’я жоден із пасажирів не скаржився.

Усі громадяни встановили мобільний додаток Дій вдома та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції. Проте один громадянин висловив бажання пройти обсервацію.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 травня українці, які брали участь у 24-й Українській антарктичній експедиції, повернулися додому. Після 13-ти місяців перебування на станції Академік Вернадський вони прилетіли до Києва.

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