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Факты / Украина

Вспышка Сovid-19 в ВСУ: зафиксировали 14 новых случаев

В Вооруженных силах Украины за день зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших военные Тернопольского гарнизона.

Об этом сообщает Министерство обороны.

— Четыре военнослужащие Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной военной части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь, — заявили в пресс-службе Минобороны.

Состояние больных удовлетворительное. Один военный Житомирского гарнизона находится на стационаре. Его состояние — средней тяжести.

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На самоизоляции находится еще один военнослужащий из Киевского гарнизона. У него отсутствуют симптомы заболевания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За последние сутки — 406. Стоит отметить, что количество инфицированных коронавирусом уменьшается третий день. В пятницу зафиксировали 442 случая, а в субботу — 432.

Источник: Минобороны

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