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Факти / Україна

Спалах Сovid-19 у ЗСУ: зафіксували 14 нових випадків

У Збройних силах України за день зафіксували 14 нових випадків коронавірусу. Значна кількість хворих військові Тернопільського гарнізону.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

– Чотири військовослужбовці Харківського гарнізону перебувають в ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону в цей час перебувають в ізольованій військовій частині і найближчим часом будуть евакуйовані в Рівненський військовий госпіталь, – заявили у прес-службі Міноборони.

Стан хворих задовільний. Один військовий Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарі. Його стан – середньої тяжкості.

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На самоізоляції перебуває ще один військовослужбовець з Київського гарнізона. У нього відсутні симптоми захворювання.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні станом на ранок 24 травня зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406. Варто зазначили, що кількість інфікованих коронавірусом зменшується третій день. У п’ятницю зафіксували 442 випадки, а в суботу – 432.

Джерело: Міноборони

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