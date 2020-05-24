В Крыму новоприбывших туристов будут размещать в специальных платных обсерваторах.

Об этом сообщил так называемый “глава” аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Он заверил, что несмотря на борьбу с Covid-19 полуостров ожидает открытия туристического сезона.

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— Это не желание кому-то “насолить”, а часть мер борьбы с коронавирусом. Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон, — сказал Аксенов.

Цены на пребывание в таких обсерваторах чиновник не озвучил.

Напомним, КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня. Об этом говорится в постановлении Кабмина №392.