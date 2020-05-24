У Криму новоприбулих туристів розміщуватимуть у спеціальних платних обсерваторах.

Про це повідомив так званий “глава” анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Він запевнив, що попри боротьбу з Covid-19 півострів очікує на відкриття туристичного сезону.

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– Це не бажання комусь “допекти”, а частина заходів боротьби з коронавірусом. Ми із радістю чекаємо туристів, коли відкриється курортний сезон, – сказав Аксьонов.

Ціни на перебування в таких обсерваторах чиновник не озвучив.

Нагадаємо, КПВВ на адмінмежі з Кримом будуть закриті до 22 червня. Про це йдеться у постанові Кабміну №392.