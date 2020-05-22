PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня

Контрольные пункты вьезда-выезда на оккупированный Крым будут закрыты до 22 июня.

 — Вчера Кабмин обнародовал постановление №392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с ним, внесены изменения в распоряжение №291, которое регламентирует пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов с оккупированным Крымом. Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также он напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крыма временно прекращено.

Читайте: Украина не будет участвовать в российской конференции ООН по Крыму — МИД

На оккупированную территорию могут попасть люди, которые зарегистрированы в Крыму, а не на материковой Украине.

Андрей Демченко сообщил, что руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения относительно отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.

Источник: Госпогранслужба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка