Контрольные пункты вьезда-выезда на оккупированный Крым будут закрыты до 22 июня.

— Вчера Кабмин обнародовал постановление №392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с ним, внесены изменения в распоряжение №291, которое регламентирует пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов с оккупированным Крымом. Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также он напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крыма временно прекращено.

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На оккупированную территорию могут попасть люди, которые зарегистрированы в Крыму, а не на материковой Украине.

Андрей Демченко сообщил, что руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения относительно отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.