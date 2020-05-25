Билеты на поезда Укрзализныци начнут продавать, когда во все областях будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Ждем решения, — подчеркнул министр.

Согласно решению о выходе из карантина, которое приняло правительство, железнодорожные пассажирские перевозке должны возобновить свою работу с 1 июня текущего года.

Читайте: Адаптивный карантин: что разрешено и запрещено с 22 мая

Напомним, недавно Факты ICTV рассказывали, когда могут восстановить международные перевозки в рамках ослабление карантина.