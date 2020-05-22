Адаптивный карантин до 22 июня: что разрешено

Адаптивный карантин в Украине продлится до 22 июня. В то же время Кабмин ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Поэтому власть на местах должна решать ослаблять либо не ослаблять карантин в своей области.

Что остается обязательным

наличие документов, удостоверяющих личность;

ношение защитных масок;

соблюдение социальной дистанции;

дезинфекция рук.

Что позволяет адаптивный карантин

С 22 мая:

проведение спортивных мероприятий до 50 участников без зрителей;

восстановление работы религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²)

заработают гостиницы (без ресторанов);

наземный транспорт городского и международного значения возобновит свою работу.

С 25 мая:

начнет работу метрополитен в городах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация;

возобновят работу детские сады.

С 1 июня начнут работать:

фитнес-центры;

спортзалы;

учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении)

железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальне сообщения)

межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

С 10 июня возобновится работа:

заведений питания, в частности разрешено принимать гостей в залах;

учреждений культуры;

культурных мероприятий (не более 1 человека на 5 м²);

учреждений, оказывающих помещения для работы (коворкинг).

С 15 июня откроются аэропорты.

Принятое решение будут повторно рассматривать каждые 7 дней и при необходимости корректировать его.

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Что остается запрещенным

нельзя самовольно оставлять места обсервации;

проведение массовых мероприятий более 10 человек;

работа ТРЦ;

пассажирские перевозки на городских автобусных маршруткаху режиме такси;

пребывания в общественных заведениях без средстве защиты;

театры, кинотеатры и другие культурные места;

пребывания на столиком ресторана более 4 человек.

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