Адаптивный карантин до 22 июня: что разрешено

Адаптивный карантин в Украине продлится до 22 июня. В то же время Кабмин ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.
Поэтому власть на местах должна решать ослаблять либо не ослаблять карантин в своей области.
Что остается обязательным
- наличие документов, удостоверяющих личность;
- ношение защитных масок;
- соблюдение социальной дистанции;
- дезинфекция рук.
Что позволяет адаптивный карантин
С 22 мая:
- проведение спортивных мероприятий до 50 участников без зрителей;
- восстановление работы религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²)
- заработают гостиницы (без ресторанов);
- наземный транспорт городского и международного значения возобновит свою работу.
С 25 мая:
- начнет работу метрополитен в городах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация;
- возобновят работу детские сады.
С 1 июня начнут работать:
- фитнес-центры;
- спортзалы;
- учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении)
- железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальне сообщения)
- межобластные пассажирские перевозки автомобилями.
С 10 июня возобновится работа:
- заведений питания, в частности разрешено принимать гостей в залах;
- учреждений культуры;
- культурных мероприятий (не более 1 человека на 5 м²);
- учреждений, оказывающих помещения для работы (коворкинг).
С 15 июня откроются аэропорты.
Принятое решение будут повторно рассматривать каждые 7 дней и при необходимости корректировать его.
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Что остается запрещенным
- нельзя самовольно оставлять места обсервации;
- проведение массовых мероприятий более 10 человек;
- работа ТРЦ;
- пассажирские перевозки на городских автобусных маршруткаху режиме такси;
- пребывания в общественных заведениях без средстве защиты;
- театры, кинотеатры и другие культурные места;
- пребывания на столиком ресторана более 4 человек.
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