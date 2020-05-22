Адаптивный карантин до 22 июня: что разрешено

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Адаптивный карантин: что разрешено и запрещено с 22 мая

Адаптивный карантин в Украине продлится до 22 июня. В то же время Кабмин ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Поэтому власть на местах должна решать ослаблять либо не ослаблять карантин в своей области.

Что остается обязательным

  • наличие документов, удостоверяющих личность;
  • ношение защитных масок;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • дезинфекция рук.

Что позволяет адаптивный карантин

С 22 мая:

  • проведение спортивных мероприятий до 50 участников без зрителей;
  • восстановление работы религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²)
  • заработают гостиницы (без ресторанов);
  • наземный транспорт городского и международного значения возобновит свою работу.

С 25 мая:

  • начнет работу метрополитен в городах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация;
  • возобновят работу детские сады.

С 1 июня начнут работать:

  • фитнес-центры;
  • спортзалы;
  • учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении)
  • железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальне сообщения)
  • межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

С 10 июня возобновится работа:

  • заведений питания, в частности разрешено принимать гостей в залах;
  • учреждений культуры;
  • культурных мероприятий (не более 1 человека на 5 м²);
  • учреждений, оказывающих помещения для работы (коворкинг).

С 15 июня откроются аэропорты.

Принятое решение будут повторно рассматривать каждые 7 дней и при необходимости корректировать его.

Читайте: Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине с 22 мая до 22 июня

Адаптивный карантин до 22 июня: что разрешено

Что остается запрещенным

  • нельзя самовольно оставлять места обсервации;
  • проведение массовых мероприятий более 10 человек;
  • работа ТРЦ;
  • пассажирские перевозки на городских автобусных маршруткаху режиме такси;
  • пребывания в общественных заведениях без средстве защиты;
  • театры, кинотеатры и другие культурные места;
  • пребывания на столиком ресторана более 4 человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх