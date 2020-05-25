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Факти / Україна / Суспільство

Коли Укрзалізниця відкриє продаж квитків

Квитки на потяги Укрзалізниці почнуть продавати, коли у всі областях буде сприятлива епідемічна ситуація.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Чекаємо рішення, – наголосив міністр.

Відповідно до рішення про вихід із карантину, яке ухвалив уряд, залізничні пасажирські перевезенні повинні відновити свою роботу з 1 червня поточного року.

Читайте: Адаптивний карантин: що дозволено та заборонено з 22 травня

Коли і як запрацює транспорт після карантину в Україні

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV розповідали, коли можуть відновити міжнародні перевезення у рамках послаблення карантину.

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