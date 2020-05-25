По состоянию на 25 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 652 случая коронавируса.

За сутки заболело 29 человек, среди них — 3 медиков.

Среди заболевших:

5 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;

11 мужчин от 37 до 75 лет;

2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 425 больных;

Шевченковский район — 180 больных;

Соломенский район — 239 больных;

Днепровский район — 236 больных;

Святошинский район — 201 больных;

Деснянский район — 283 больных;

Подольский район — 133 больных;

Голосеевский район — 223 больных;

Оболонский район — 202 больных;

Дарницкий район — 530 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

В целом в Украине количество больных коронавирусом за сутки возросло на 259 — до 21 245. Из них — 623 умерли и 7 234 уже выздоровели.