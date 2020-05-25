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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 25 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 652 случая коронавируса.

За сутки заболело 29 человек, среди них — 3 медиков.

Среди заболевших:

  • 5 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;
  • 11 мужчин от 37 до 75 лет;
  • 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 425 больных;
  • Шевченковский район — 180 больных;
  • Соломенский район — 239 больных;
  • Днепровский район — 236 больных;
  • Святошинский район — 201 больных;
  • Деснянский район — 283 больных;
  • Подольский район — 133 больных;
  • Голосеевский район — 223 больных;
  • Оболонский район — 202 больных;
  • Дарницкий район — 530 больных.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

В целом в Украине количество больных коронавирусом за сутки возросло на 259 — до 21 245. Из них — 623 умерли и 7 234 уже выздоровели.

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