По состоянию на 25 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 652 случая коронавируса.
За сутки заболело 29 человек, среди них — 3 медиков.
Среди заболевших:
- 5 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;
- 11 мужчин от 37 до 75 лет;
- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 425 больных;
- Шевченковский район — 180 больных;
- Соломенский район — 239 больных;
- Днепровский район — 236 больных;
- Святошинский район — 201 больных;
- Деснянский район — 283 больных;
- Подольский район — 133 больных;
- Голосеевский район — 223 больных;
- Оболонский район — 202 больных;
- Дарницкий район — 530 больных.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились
С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
В целом в Украине количество больных коронавирусом за сутки возросло на 259 — до 21 245. Из них — 623 умерли и 7 234 уже выздоровели.