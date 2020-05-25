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Факти / Україна / Суспільство

Перекази заробітчан в Україну скоротились на $2 млрд через коронавірус

Грошові перекази заробітчан в Україну складають $10 млрд у 2020 році.

Це на $2 млрд менше, ніж минулого року.

 – За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у 2020 році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, становитимуть значну суму – близько $10 млрд, – зазначили у НБУ.

За даними Національного банку, майже 3 млн українців працюють за кордоном. Частина з них – сезонно. У 2019 році близько 2,5 млн наших громадян були на роботі в інших країнах.

Читайте: Після послаблення карантину українці активніше шукають роботу – НБУ

Раніше Факти ICTV писали, що Німеччина погодила подовження терміну для в’їзду сезонних робітників до 15 червня.

Джерело: НБУ

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