После ослабления карантина украинцы активнее ищут работу — НБУ

Активность украинцев на рынке труда растет вторую неделю подряд, в частности, увеличивается количество размещенных на сервисах поиска работы резюме.
Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ.
Не менее быстрый поиск новых работников начали заведения общественного питания, торговли, сферы обслуживания и культуры, после ослабления карантина частично восстановились в работе.
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За последнюю неделю в Украине подорожали продукты питания: в течение месяца общий показатель вырос на 0,6%.
— Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности, — говорится в документе. По данным НБУ, цены на яйца выросли на этой неделе на 0,7% и на 16,6% — с прошлого месяца.
Как свидетельствуют данные НБУ, с прошлого месяца яйца подорожали на 16,6%. Также выросли цены на фрукты (кроме лимонов), макаронные изделия, а также товары личной гигиены, алкогольные напитки и табачные изделия.
Подешевели такие овощи, как капуста, картофель, свекла и лук, а также молоко, сахар и рыба.
Стабильными остались цены на лекарства и топливо, а также в цене зафиксировалась стоимость доставки продуктов.
Напомним, по данным предыдущих отчетов НБУ, украинцы начинают чаще интересоваться предложениями работы за рубежом. Активнее всего украинцы ищут вакансии в Польше и Германии.