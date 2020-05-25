Ослабление карантина в Киевской области начнется с 26 мая.

Об этом на брифинге сообщил и. о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Заработает городской и пригородный транспорт, а также детские сады. Разрешат проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. Также восстановятся церковные службы.

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— Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность — 11,94, заполненность больничных коек — 19,03%, количество ПЦР-тесов — 19,34 на 100 тыс. человек. Такие цифры мы получили рано утром, — заявил Василий Володин.

Напомним, 22 мая в Киевской области отказались от ослабления карантина в связи с ростом количества новых случаев Covid-19.