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Факти / Україна / Суспільство

У Київській області послаблять карантин – дата

Послаблення карантину в Київській області розпочнеться з 26 травня.

Про це на брифінгу повідомив  в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Запрацює міський та приміський транспорт, а також дитячі садки. Дозволять проведення спортивних заходів, але без глядачів. Також відновляться церковні служби.

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– Сьогодні в Київській області маємо такі показники: інцидентність – 11,94, заповненість лікарняних ліжок – 19,03%, кількість ПЛР-тесів – 19,34 на 100 тис. людей. Такі цифри ми отримали рано-вранці, – заявив Василь Володін.

Нагадаємо, 22 травня у Київській області відмовилися від послаблення карантину у зв’язку зі зростанням кількості нових випадків Covid-19.

Фото: Dreamstime

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