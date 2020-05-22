В частном пансионате для престарелых в Зазимье под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.
Сейчас известно о восьми подтвержденных случаях Covid-19.
Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена.
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Руководитель пансионата в Зазимье Богдан Даниленко обратился в государственные органы власти за помощью.
— С начала вспышки инфекции для пансионата мы закупили быстрые тесты, которые проводились трижды для всех подопечных и персонала, дважды брались анализы у троих человек медработниками скорой помощи, — рассказал он.
По состоянию на 22 мая в учреждении находятся 23 человека, из которых 19 подопечных и 4 из персонала. Пансионат закрыт для посетителей.
После проведения дистанционной проверки в Офисе омбудсмена отметили, что заведение обеспечено медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, однако отсутствуют изоляционные костюмы для персонала.
В ведомстве заверили, что соответствующее письмо будет направлено в Киевскую областную государственную администрацию.
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