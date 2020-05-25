Процесс переговоров о подписании меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из возобновляемых источников затягивается, а намерения власти решить проблемы энергосистемы, возникшие из-за ошибки регуляторной политики государства, средствами только производителей ВИЭ неприемлемы.

Об этом заявили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ), которая объединяет производителей 40% электроэнергии из ВИЭ.

— Министерством энергетики и защиты окружающей среды было анонсировано планы как можно быстрее решить существующие проблемы и подписать Меморандум о взаимопонимании с производителями ВИЭ. Однако процесс переговоров затягивается, и ранее объявленные сроки подписания Меморандума не выполняются. Кроме того, намерения властей решить проблемы энергосистемы, возникшие из-за ошибки регуляторной политики государства, средствами только производителей ВИЭ являются дискриминирующими, — заявляют в УАВЕ.

В ассоциации отмечают, что условия реструктуризации зеленого тарифа, определенные в правительственной редакции Меморандума являются неприемлемыми для инвесторов, особенно для тех, кто построил солнечные электростанции.

— Такие условия не позволят максимизировать экономический эффект от их внедрения, поскольку количество производителей ВИЭ, которые согласятся на такие условия реструктуризации, составит не более 20% от общего объема, — считают в УАВЕ.

Зато в письме к т. в. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславець и премьер-министра Дениса Шмыгаля УАВЕ предложила два сценария реструктуризации зеленого тарифа. С предложениями к власти обратились и 12 иностранных инвесторов, доля мощностей которых составляет 30%.

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Первый предложенный сценарий предусматривает уменьшение зеленых тарифов для объектов ВИЭ мощностью более 1 МВт до 10% для СЭС и до 7,5% для ВЭС в зависимости от даты ввода в эксплуатацию. Такой вариант реструктуризации предлагается ввести без продолжения действия тарифов.

По второму сценарию предлагается продлить действие тарифов на два года. При этом уменьшение зеленых тарифов для СЭС составит 12,5% и 15% для станций мощностью до 10 МВт и более 10 МВт соответственно. Выплаты для ВЭС должны сократиться на 10%.

— Предложения УАВЕ и иностранных инвесторов отражают позицию большинства участников отрасли ВИЭ, и позволят привлечь к подписанию Меморандума максимально большое количество инвесторов и избежать многомиллиардных потерь государства от исков инвесторов, — подчеркивают в ассоциации.

Отмечается, что успешное подписание меморандума возможно лишь при условии учета позиции большинства представителей отрасли ВИЭ.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Герус объяснил высокие цены на электроэнергию и анонсировал закон о зеленых тарифах.