Вирішувати проблеми енергосистеми коштом лише зеленої енергетики неприйнятно – УАВЕ

Процес перемовин щодо підписання меморандуму про взаєморозуміння з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел затягується, а наміри влади розв’язати проблеми енергосистеми, що виникли через помилки регуляторної політики держави, коштом лише виробників ВДЕ неприйнятні.

Про це заявили в Українській асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), що об’єднує виробників 40% електроенергії з ВДЕ.

– Міністерством енергетики та захисту довкілля було анонсовано плани якнайшвидше вирішити існуючі проблеми та підписати Меморандум про взаєморозуміння з виробниками ВДЕ. Проте процес перемовин затягується, і раніше оголошені строки підписання Меморандуму не виконуються. Крім того, наміри влади вирішити проблеми енергосистеми, що виникли через помилки регуляторної політики держави, коштом лише виробників ВДЕ є дискримінуючими, – заявляють в УАВЕ.

В асоціації зазначають, що умови реструктуризації зеленого тарифу, визначені в урядовій редакції Меморандуму є неприйнятними для інвесторів, особливо для тих, хто збудував сонячні електростанції.

– Такі умови не дозволять максимізувати економічний ефект від їх запровадження, оскільки кількість виробників ВДЕ, які погодяться на такі умови реструктуризації, складе щонайбільше 20% від загального обсягу, – вважають в УАВЕ.

Натомість у листі до т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля УАВЕ запропонувала два сценарії реструктуризації зеленого тарифу. З пропозиціями до влади звернулися і 12 іноземних інвесторів, частка потужностей котрих становить 30%.

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Перший запропонований сценарій передбачає зменшення зелених тарифів для об’єктів ВДЕ потужністю понад 1 МВт до 10% для СЕС та до 7,5% для ВЕС в залежності від дати введення в експлуатацію. Такий варіант реструктуризації пропонується запровадити без продовження дії тарифів.

За другим сценарієм пропонується продовжити дію тарифів на два роки. При цьому зменшення зелених тарифів для СЕС становитиме 12,5% та 15% для станцій потужністю до 10 МВт та понад 10 МВт відповідно. Виплати для ВЕС мають скоротитися на 10%.

– Пропозиції УАВЕ та іноземних інвесторів відображають позицію більшості учасників галузі ВДЕ, та дозволять залучити до підписання Меморандуму максимально велику кількість інвесторів та уникнути багатомільярдних втрат держави від позовів інвесторів, – підкреслюють в асоціації.

Наголошується, що успішне підписання меморандуму можливе лише за умови врахування позиції більшості представників галузі ВДЕ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Герус пояснив високі ціни на електроенергію і анонсував закон про зелені тарифи.