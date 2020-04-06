Герус объяснил высокие цены на электроэнергию и анонсировал закон о зеленых тарифах

Цена на электроэнергию в Украине должна быть справедливой. Если в мире и Европе она снижается, то в Украине должна, по крайней мере, не расти.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил председатель комитета по энергетике Андрей Герус.

— Рост цен на электроэнергию в марте был отчасти потому, что у нас сверхвысокие зеленые тарифы, которые в 2-3 раза выше, чем в Европе. Кроме того, в стране недостаточно конкуренции. У нас потребление и спрос на электроэнергию падают и есть профицит, поэтому был скачок цены — объяснил Герус.

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Андрей Герус также добавил, что до конца апреля может появиться законопроект о зеленых тарифах.

— Сейчас премьер-министр уже ведет переговоры с зелеными участниками рынка, поэтому в ближайшие две недели уже должно быть какое-то решение. Я надеюсь, что до конца апреля будет соответствующий законопроект, который мы сможем проголосовать.

К слову, активный поиск компромисса по вопросу зеленых тарифов ведется с осени прошлого года. В конце ноября 2019 Министерство энергетики обнародовало свои предложения по решению ситуации.

Однако участники вынесли на обсуждение свой сценарий развития событий, который не устроил Минэкоэнерго.

Тогда в конце февраля 2020 года министерство предложило новый, более жесткий сценарий. Но этот вопрос до сих пор не решен.

Напомним, в Украине цена электричества для промышленных предприятий подскочила на 35%. Теперь она вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.