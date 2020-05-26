27 мая на заседании Кабмина чиновники представят программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии Covid-19.

— К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На первом этапе правительство собрало информацию, по итогам чего сформировало идейный каркас программы.

Далее его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов наработала список инициатив.

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— На последнем этапе мы отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципов честной конкуренции и других важных принципов, — отметил глава правительства.

После рассмотрения этой инициативы министрами, результат работы будет подан в Верховную Раду.

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