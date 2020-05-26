27 травня на засіданні Кабміну урядовці представлять програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії Covid-19.
– До формування програми ми підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
На першому етапі уряд зібрав інформацію, за підсумками чого сформував ідейний каркас програми.
Далі його систематизували та провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців напрацювала список ініціатив.
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– На останньому етапі ми відібрали ініціативи на відповідність до Конституції України, норм міжнародного права, принципів чесної конкуренції та інших важливих засад, – наголосив очільник уряду.
Після розгляду цієї ініціативи урядовцями, результат роботи буде поданий у Верховну Раду.
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