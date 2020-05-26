PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кабмін представить план виходу економіки з кризи

27 травня на засіданні Кабміну урядовці представлять програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії Covid-19.

– До формування програми ми підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На першому етапі уряд зібрав інформацію, за підсумками чого сформував ідейний каркас програми.

Далі його систематизували та провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців напрацювала список ініціатив.

Читайте: Якої шкоди завдав карантин для малого та середнього бізнесу в Україні – Чижиков

– На останньому етапі ми відібрали ініціативи на відповідність до Конституції України, норм міжнародного права, принципів чесної конкуренції та інших важливих засад, – наголосив очільник уряду.

Після розгляду цієї ініціативи урядовцями, результат роботи буде поданий у Верховну Раду.

Факти ICTV раніше писали про те, що Чехія подолала кризу, викликану коронавірусом.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка